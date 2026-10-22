В Сурское водохранилище выпустят 423 896 толстолобиков

В Пензенской области продолжат оздоровление водохранилища на Суре, сообщили в региональном министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.
Чтобы предотвратить сокращение популяции рыб, его снова пополнят «новоселами» - молодью толстолобика.
К проведению компенсационных мероприятий привлекают предприятия, деятельность которых связана с использованием водных объектов, наносящим вред биоресурсам.
«В плановый период октября - ноября 2026 года ожидается выпуск 423 896 штук молоди толстолобика», - добавили в министерстве.
В 2025-м в Сурское водохранилище выпустили 429 067 толстолобиков.