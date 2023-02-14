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Общество

Пензенцы обменялись словами любви в День святого Валентина

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Второй раз Илья и Елизавета встречают 14 февраля как пара. Прогулка в центре города, кофе с корицей, объятья - День всех влюбленных ощущается каждой клеточкой. Парень и девушка вместе полтора года, но судьба свела их гораздо раньше - в 2017-м.

«Когда познакомились, мы даже не подозревали, что будем вместе. Спустя какое-то время получилось так, что мы случайно встретились в другом городе, влюбились друг в друга, и потом я переехала в Пензу из Воронежа. Вот такая у нас история любви», - рассказала Елизавета Есина.

Но версии возлюбленных не совсем совпадают.

«Это было пять-шесть лет назад. Когда я в первый раз ее увидел, она мне сильно понравилась и я влюбился с первого взгляда», - отметил житель Пензы Илья Кулаков.

Снежный Валентинов день Илья с Лизой решили отметить в компании друг друга, а кто-то на праздник пригласил всех родных и близких. У Алены и Сергея повод весомый - церемония бракосочетания. Многие молодожены решают узаконить отношения в эту дату - так сказать, соединить два главных для влюбленных дня в одно уникальное событие.

«Сергей мне сделал предложение на Новый год, и мы захотели как можно быстрее сыграть свадьбу. Решили, что 14 февраля - очень символичный день, будет для нас не просто Днем влюбленных, а именно нашим днем, который мы будем помнить всю жизнь», - поделилась Алена.

Молодожены в Октябрьском загсе не единственные, зато в предыдущие два года здесь было пусто: день святого Валентина выпадал на выходные.

«В этом году в нашем загсе подано девять заявлений. Надеюсь, что все придут, регистрации брака уже начались. Всех ждем с радостью. Надеемся, что в следующем году их будет еще больше», - подчеркнула начальник территориального отдела ЗАГС Октябрьского района г. Пензы Юлия Евсина.

Не повезло мужчинам в Нидерландах и Канаде: 14 февраля любая желающая может напроситься к ним в невесты. В случае отказа голландец обязан подарить даме шелковое платье, а житель Страны кленового листа рискует заплатить штраф.

Традиционные тематические открытки 14 февраля по продажам уступают только рождественским. Валентинки - вторые по популярности почтовые карточки в мире, и, по статистике, чаще их приобретают представительницы прекрасного пола.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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