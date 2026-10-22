В Пензе за счет экономии приведут в порядок еще 11 дворов

Общество

В Пензе за счет экономии приведут в порядок еще 11 дворов
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В Пензе до конца года отремонтируют еще 11 придомовых территорий. Об этом в четверг, 22 октября, сообщил глава города Олег Денисов.

Средства на работы появились за счет экономии по программе «Мой двор», в рамках которой привели в порядок 216 объектов. По данным портала госзакупок, на этот раз на ремонт потратят в общей сложности 16 140 793 рубля.

В Пензе за счет экономии приведут в порядок еще 11 дворов

«На улице Красной, 65, благоустройство уже завершают. Подрядчик уложил выравнивающий слой асфальта внутри двора и на подъездной дороге, обновил тротуары и входные группы.

Одновременно подрядные организации трудятся еще на 5 городских адресах: улицах Луначарского, 7, Герцена, 3, Жемчужной, 32, проспекте Строителей, 8, и в 5-м Виноградном проезде, 1. По завершении этих участков перейдем на улицы Попова, 54, Карпинского, 32а, Антонова, 9, Циолковского, 8/24, и 1-й проезд Добролюбова, 1», - перечислил Олег Денисов.

В Пензе за счет экономии приведут в порядок еще 11 дворов

В целом планируется восстановить более 8 000 кв. м дорожного покрытия и около 2 000 кв. м тротуаров. Завершить все работы предполагается в ноябре.

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