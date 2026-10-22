Разрешение на ПМЖ в Заречном можно оформить онлайн

Заречный стал первым из 10 атомградов в России, где можно подать заявление на постоянное проживание через «Госуслуги». Об этом сообщили в администрации ЗАТО в четверг, 22 октября.

Собственники жилья в закрытом городе могут ходатайствовать о выдаче разрешения на ПМЖ. Имеющим регистрацию доступно оформление услуги для детей и близких родственников.

По прежним правилам обращения принимали только в МФЦ или администрации, для чего требовалось собрать множество бумаг.

С переводом в онлайн процедура упростилась. Нужно заполнить форму на портале - необходимые документы прикрепятся автоматически, уведомление придет в личный кабинет.

Получить дополнительные консультации можно по телефону 65-25-84, уточнили в администрации Заречного.

Кроме того, в закрытом городе планируют перевести в электронную форму подачу заявления на пропуск.