23 октября пензенцев ждет еще один день без осадков

Общество

23 октября пензенцев ждет еще один день без осадков
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В пятницу, 23 октября, в Пензенской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает Приволжское УГМС. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 4-9 м/с.

В ночь на пятницу уличные термометры покажут -3...+2 градуса, осадков не ожидается.

Днем воздух прогреется до +10...+15.

В ночь на субботу в прогнозе осадков по-прежнему нет и -2...+3 градуса.

В народном календаре 23 октября - Евлампий Зимоуказатель. Примета гласит: если в этот день рога месяца показывают на север - быть скорой зиме, если на юг - до нее еще долго.

Ранее стало известно, что в Пензенской области продлили пожароопасный сезон до 28 октября.

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