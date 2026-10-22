В Пензе подвели итоги девятого дня отопительного сезона

«На финишной прямой по пуску тепла» - такой фразой подвел итоги девятого дня отопительного сезона глава Пензы Олег Денисов вечером в четверг, 22 октября.

«Теплоноситель подается во все школы, детские сады, учреждения дополнительного образования. Также отапливается 100% объектов, находящихся в ведении министерства культуры, министерства труда и министерства спорта», - написал он в соцсетях.

Итоги запуска отопления в Пензе Олег Денисов пообещал подвести 23 октября.

Вечером 21-го числа он писал, что ресурс получает 97% жилого фонда.

Отопительный сезон в Пензе начался 14 октября. Предполагалось, что это случится 12-го числа, но погода внесла коррективы. Подачу тепла в отдельно стоящие объекты здравоохранения начали 6 октября.

Со старта сезона тепло должно прийти во все дома в течение 10 дней - до конца дня 23 октября.