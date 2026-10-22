Реконструкция путепровода в районе ул. Ерик идет круглосуточно

Общество

Реконструкция путепровода в районе ул. Ерик идет круглосуточно
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Реконструкция путепровода в районе улиц Ерик, Транспортной и Горбатова переулка в Пензе ведется круглосуточно. Подробности обнародовал региональный минстрой в четверг, 22 октября.

Реконструкция путепровода в районе ул. Ерик идет круглосуточно

На данный момент рабочие погружают трубошпунт диаметром 800 мм, параллельно обустраивая локальные очистные сооружения.

Реконструкция путепровода в районе ул. Ерик идет круглосуточно

Временная дорога, действовавшая с ноября 2025 года, полностью разобрана. Проезд на возведенном 1-путном путепроводе расширен до 4 полос (было 2).

Реконструкция путепровода в районе ул. Ерик идет круглосуточно

В туннеле под ним появились также 4 полосы вместо 2, высота увеличена до 4,5 м для движения спецтехники.

Реконструкция путепровода в районе ул. Ерик идет круглосуточно

Аналогичное изменение габаритов предусмотрено и для 5-путного сооружения.

Реконструкция путепровода в районе ул. Ерик идет круглосуточно

На объекте трудятся 30 человек, задействовано 3 единицы техники. Ход работ находится на постоянном контроле минстроя, Куйбышевской железной дороги по Пензенскому территориальному управлению и подрядных организаций.

Реконструкция путепроводов и автодороги под ними началась в 2024 году. Завершить ее планируют в 2027-м.

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