Олег Мельниченко оценил благоустройство парка Белинского

Общество

Олег Мельниченко оценил благоустройство парка Белинского
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В Пензе завершены работы по благоустройству, которые были запланированы на этот год в парке имени В. Г. Белинского, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Олег Мельниченко оценил благоустройство парка Белинского

«Наверное, все помнят, в каком состоянии находилось это знаковое для многих поколений пензенцев место еще 3 года назад. Была цель сделать его современным и удобным для отдыха людей, мы эту задачу выполнили - начиная от восстановления планетария до обновления входных групп», - подчеркнул глава региона.

Олег Мельниченко оценил благоустройство парка Белинского

Обновление парка шло с 2023 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Было выделено почти 336,5 млн рублей, уточнили в областном правительстве.

Олег Мельниченко оценил благоустройство парка Белинского

В парке уложили более 18 тысяч квадратных метров декоративной плитки, заасфальтировали 540 «квадратов», озеленили более 19 тысяч; проложили около 6 тысяч метров сетей наружного освещения, более 500 метров поливочного водопровода, 160 метров ливневок и почти 3,5 тысячи метров канализационных сетей; капитально отремонтировали танцплощадку, включая сцену, и входные группы; построили фонтан и детскую площадку; установили свыше 300 светильников и более 200 малых архитектурных форм (скамейки, качели, навесы, урны).

Олег Мельниченко оценил благоустройство парка Белинского

По словам Олега Мельниченко, это первый этап большого пути.

«Мы будем продолжать заниматься парком, поскольку он живой и требует постоянного внимания. Это место притяжения пензенцев, наше место силы», - добавил он.

Олег Мельниченко оценил благоустройство парка Белинского

Ранее в Пензе привели в порядок Тропу здоровья - из областного бюджета на эти цели направили порядка 100 миллионов рублей. «Это тоже часть парка, там гуляют люди, занимаются спортом, там тоже требовалось благоустройство», - пояснил губернатор.

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