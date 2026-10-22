Олег Мельниченко оценил благоустройство парка Белинского

В Пензе завершены работы по благоустройству, которые были запланированы на этот год в парке имени В. Г. Белинского, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Наверное, все помнят, в каком состоянии находилось это знаковое для многих поколений пензенцев место еще 3 года назад. Была цель сделать его современным и удобным для отдыха людей, мы эту задачу выполнили - начиная от восстановления планетария до обновления входных групп», - подчеркнул глава региона.

Обновление парка шло с 2023 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Было выделено почти 336,5 млн рублей, уточнили в областном правительстве.

В парке уложили более 18 тысяч квадратных метров декоративной плитки, заасфальтировали 540 «квадратов», озеленили более 19 тысяч; проложили около 6 тысяч метров сетей наружного освещения, более 500 метров поливочного водопровода, 160 метров ливневок и почти 3,5 тысячи метров канализационных сетей; капитально отремонтировали танцплощадку, включая сцену, и входные группы; построили фонтан и детскую площадку; установили свыше 300 светильников и более 200 малых архитектурных форм (скамейки, качели, навесы, урны).

По словам Олега Мельниченко, это первый этап большого пути.

«Мы будем продолжать заниматься парком, поскольку он живой и требует постоянного внимания. Это место притяжения пензенцев, наше место силы», - добавил он.

Ранее в Пензе привели в порядок Тропу здоровья - из областного бюджета на эти цели направили порядка 100 миллионов рублей. «Это тоже часть парка, там гуляют люди, занимаются спортом, там тоже требовалось благоустройство», - пояснил губернатор.