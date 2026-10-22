В Заре отсыпали асфальтовой крошкой половину запланированных дорог

В микрорайоне Заря отсыпали асфальтобетонной крошкой почти половину из запланированных на этот год дорог, сообщили в МБУ «Пензавтодор» в четверг, 22 октября.

«Из 52 улиц работы завершены на 25, впереди еще 27», - уточнили в учреждении.

Асфальтовой крошкой, полученной после фрезерования старого покрытия на основных магистралях, отсыпают дороги, где не требуется капитальное покрытие.

Сейчас техника и рабочие задействованы в 2-м проезде Новоселова и 4-м Магистральном проезде.

Ранее глава Пензы Олег Денисов пообещал, что в следующем году в Заре продолжат отсыпать дороги.