В Заре отсыпали асфальтовой крошкой половину запланированных дорог

В микрорайоне Заря отсыпали асфальтобетонной крошкой почти половину из запланированных на этот год дорог, сообщили в МБУ «Пензавтодор» в четверг, 22 октября.
«Из 52 улиц работы завершены на 25, впереди еще 27», - уточнили в учреждении.
Асфальтовой крошкой, полученной после фрезерования старого покрытия на основных магистралях, отсыпают дороги, где не требуется капитальное покрытие.
Сейчас техника и рабочие задействованы в 2-м проезде Новоселова и 4-м Магистральном проезде.
Ранее глава Пензы Олег Денисов пообещал, что в следующем году в Заре продолжат отсыпать дороги.