В Заре отсыпали асфальтовой крошкой половину запланированных дорог

Общество

В Заре отсыпали асфальтовой крошкой половину запланированных дорог
Печать
Max

В микрорайоне Заря отсыпали асфальтобетонной крошкой почти половину из запланированных на этот год дорог, сообщили в МБУ «Пензавтодор» в четверг, 22 октября.

«Из 52 улиц работы завершены на 25, впереди еще 27», - уточнили в учреждении.

В Заре отсыпали асфальтовой крошкой половину запланированных дорог

Асфальтовой крошкой, полученной после фрезерования старого покрытия на основных магистралях, отсыпают дороги, где не требуется капитальное покрытие.

Сейчас техника и рабочие задействованы в 2-м проезде Новоселова и 4-м Магистральном проезде.

В Заре отсыпали асфальтовой крошкой половину запланированных дорог

Ранее глава Пензы Олег Денисов пообещал, что в следующем году в Заре продолжат отсыпать дороги.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
заря дорога асфальт
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!