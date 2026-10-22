На установку 3 камер в Пензе потратят 4,5 млн рублей

На камеры, которые планируют установить в Пензе для борьбы с теми, кто загрязняет городские магистрали, выделят из бюджета 4,5 млн рублей. Об этом сообщила начальник финансового управления Ольга Завьялкина на заседании в гордуме.

«Источники здесь - за счет экономии по дачным маршрутам 1,5 млн и 3 млн снимем с резерва на оплату исполнительных листов. Машины выезжают со строек, все сыплется, грязь на участках... Эту задачу ставили управлению ЖКХ еще с начала года, но вот только сейчас мы смогли изыскать источники», - пояснила Ольга Завьялкина.

Всего камер будет 3. В 4,5 млн входят их стоимость и установка. Камеры будут автоматически фиксировать отсутствие полога на грузовых машинах и считывать их номера.

Затем информация станет поступать в районные администрации - именно они будут накладывать штрафы.

Ранее глава Пензы Олег Денисов уточнял, что камеры поставят на въездах в город.