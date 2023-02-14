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Общество

В регионе вновь запланировали проверить системы оповещения

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В Пензенской области в очередной раз анонсировали комплексную проверку готовности систем оповещения населения. Она запланирована на 1 марта.

В этот день в регионе должны запустить электросирены и громкоговорители. Кроме того, предполагается замещение эфира обязательных общедоступных теле- и радиоканалов.

20 июля и 5 октября 2022 года в Пензенской области также планировалось провести аналогичные проверки. Однако оба мероприятия отменили.

В конце ноября начальник управления по делам ГОЧС г. Пензы Алексей Михайлов рассказал, что все громкоговорители в городе в рабочем состоянии, их проверяют каждый месяц.

«Министерству ЖКХ и ГЗН на текущий год и следующий выделены дополнительные средства (более 100 млн) для реконструкции существующей региональной автоматизированной системы оповещения», - пояснил он.

Михайлов уточнил, что на всю Пензу работают 83 электросирены, 56 из них - централизованного запуска. С учетом застройки города и расширения микрорайонов этого количества недостаточно. В тех местах, которые не охвачены системой, население оповещают сотрудники полиции и МЧС из специально оборудованных громкой связью автомобилей.

«После реконструкции количество сирен будет достаточным и все они станут запускаться автоматически. Сейчас в первую очередь оповещаются должностные лица (в школах это вахтеры и сторожа), кнопка запуска электросирены выведена к ним на пульт, в ручном режиме они запускают эти электросирены», - добавил Алексей Михайлов.

Также он напомнил о том, что должен делать человек, если услышал характерный звук.

«Это сигнал «Внимание всем!». По нему необходимо включить телевизор, радиоприемник или радиостанцию, которые оповещают население, что делать в той или иной ситуации (разработаны разные алгоритмы), и действовать согласно указаниям и рекомендациям», - предупредил начальник управления.

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