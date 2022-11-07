В Пензе закупили тройку для новогодней инсталляции

В Пензе к Новому году хотят установить традиционную цифровую инсталляцию. Элемент «3» в нем обойдется бюджету в 301 тысячу 600 рублей.
Информация о приобретении цифры 3 появилась на сайте единой информационной системы в сфере закупок.
На данный момент закупка завершена.
Традиционно цифровые инсталляции, посвященные наступающему году, размещаются на площади Ленина.
Ранее стало известно, что из муниципального бюджета на празднование Нового года дополнительно выделят 1 миллион 206 тысяч рублей.
Сумма включает в себя монтаж и демонтаж елки, установку небольших светодиодных елочек и инсталляции «2023». Как уточнила Ольга Завьялкина сетевому изданию «ПензаИнформ», прежде на новогодние праздники закладывалось еще около полумиллиона рублей.
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