В Пензе закупили тройку для новогодней инсталляции

07.11.2022 | 16:21

В Пензе к Новому году хотят установить традиционную цифровую инсталляцию. Элемент «3» в нем обойдется бюджету в 301 тысячу 600 рублей.

Информация о приобретении цифры 3 появилась на сайте единой информационной системы в сфере закупок.

На данный момент закупка завершена.

Традиционно цифровые инсталляции, посвященные наступающему году, размещаются на площади Ленина.

Ранее стало известно, что из муниципального бюджета на празднование Нового года дополнительно выделят 1 миллион 206 тысяч рублей.

Сумма включает в себя монтаж и демонтаж елки, установку небольших светодиодных елочек и инсталляции «2023». Как уточнила Ольга Завьялкина сетевому изданию «ПензаИнформ», прежде на новогодние праздники закладывалось еще около полумиллиона рублей.