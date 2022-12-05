Кузнечанам напомнили о планах по строительству взрослой поликлиники

05.12.2022 | 16:34

В Кузнецке в 2023 году хотят приступить к строительству поликлиники для взрослого населения. Об этом пресс-служба регионального правительства напомнила в понедельник, 5 декабря.

Поликлиника будет рассчитана на 600 посещений в смену. Стоимость объекта здравоохранения составит около 1 млрд рублей. Сдать его в эксплуатацию предполагается в 2025 году.

О планах рассказывалось ровно год назад, за 2022-й для новой поликлиники разработали проектно-сметную документацию. Ранее уточнялось, что здание будет располагаться на улице Свердлова, 115.

В структуру Кузнецкой межрайонной больницы сейчас входит четыре поликлиники. Они не соответствуют современным нормам и требованиям к зданиям, в которых размещаются медицинские организации. В них невозможно расположить все функциональные подразделения и разделить потоки пациентов. В новом здании намерены открыть центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) с современным оборудованием.

Много лет в Кузнецке строится хирургический корпус межрайонной больницы, расположенный на улице Калинина. Его начали возводить в 1990-х и до сих пор не закончили.

В марте 2020 года речь шла о том, что специалисты вернутся на объект и сдадут его в начале 2021-го. В августе того же года в минстрое области пообещали, что к завершению строительства корпуса приступят в четвертом квартале.

В феврале 2022-го мэр Кузнецка Сергей Златогорский объяснил задержку строительства тем, что на аукцион не поступило ни одной заявки, поэтому конкурсная процедура не состоялась. Позже в региональном правительстве заявили, что во втором полугодии 2022-го был заключен контракт с АО «ПромМонтажСтрой». Сроки реализации проекта - с апреля 2023 года по октябрь 2027 года. Уложатся ли рабочие в отведенный период, покажет время.