19.03.2020 | 09:11

Сотрудники пензенской госжилстройтехинспекции проверили, как ведется строительство хирургического корпуса Кузнецкой межрайонной больницы.

Ранее на объекте, расположенном на улице Калинина в Кузнецке, были выявлены нарушения. Оказалось, к настоящему времени их устранили.

Представители госжилстройтехинспекции сообщили в официальном аккаунте в Instagram, что здание на территории больницы начали возводить в 1990-х годах по программе ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Медицинское учреждение было рассчитано на жителей пяти муниципальных образований Пензенской области. Однако из-за недостатка финансирования работы заморозили.

Впоследствии конструкцию демонтировали и на ее месте стали строить новый восьмиэтажный корпус общей площадью 15 000 кв. м.

«В нем предусмотрены собственное стерилизационное отделение, отделения гемодиализа, гнойной хирургии, общей хирургии, травматологии, анестезиологии и реанимации, операционный блок с несколькими операционными залами, оборудованными по технологии «чистые помещения», - пояснили представители госжилстройтехинспекции.

Хирургический корпус соединят с имеющимся терапевтическим надземным переходом. Ввести его в эксплуатацию должны в I квартале 2021 года.

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