Общество

Названы место и сроки строительства новой поликлиники в Кузнецке

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В пятницу, 3 декабря, в администрации Кузнецка обсудили перспективы строительства в городе новой поликлиники.

В региональную программу «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021 - 2025 годы» включено строительство нового здания поликлиники Кузнецкой МРБ для взрослых.

В 2022 году будет разработана проектно-сметная документация, а в 2023-м начнется строительство объекта. Затраты составят около 1 миллиарда рублей - это деньги как областного бюджета, так и федерального.

В структуре Кузнецкой межрайонной больницы сейчас входит четыре поликлиники. Они не соответствуют современным нормам и требованиям к зданиям, в которых размещаются медицинские организации. В них невозможно расположить все функциональные подразделения и разделить потоки пациентов.

Новая поликлиника будет рассчитана на 600 посещений в смену. В ней откроют центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) с современным оборудованием.

Решено, что объект здравоохранения будет располагаться на улице Свердлова, 115. С представителями проектной организации в ходе встречи обсудили вопросы по границам земельного участка, наличию и подведению необходимых коммуникаций. На 2022 год запланирована разработка проектной документации.

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Гость||

Накой эта поликлика нужна. Лучше бы собор зафигачили. Его без всяких псд и согласований уже завтра б начали строить.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Решено, что объект здравоохранения будет располагаться на улице Свердлова, 115.
Прощай футбольный стадион, на котором играли несколько поколений детей.

Гость||

А цирк когда достроите, лишенцы? 10 лет уже ковыряетесь!

Гость||

Мне нравится местные переживальщики,сначала постройте поликлинику, а то лечиться негде, потом, на черта поликлиника, оставьте стадион, а то заниматься спортом негде, потом оставьте собор, а то молиться негде, клоуны...

Имя: Гость
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