Названы место и сроки строительства новой поликлиники в Кузнецке

04.12.2021 | 13:43

В пятницу, 3 декабря, в администрации Кузнецка обсудили перспективы строительства в городе новой поликлиники.

В региональную программу «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021 - 2025 годы» включено строительство нового здания поликлиники Кузнецкой МРБ для взрослых.

В 2022 году будет разработана проектно-сметная документация, а в 2023-м начнется строительство объекта. Затраты составят около 1 миллиарда рублей - это деньги как областного бюджета, так и федерального.

В структуре Кузнецкой межрайонной больницы сейчас входит четыре поликлиники. Они не соответствуют современным нормам и требованиям к зданиям, в которых размещаются медицинские организации. В них невозможно расположить все функциональные подразделения и разделить потоки пациентов.

Новая поликлиника будет рассчитана на 600 посещений в смену. В ней откроют центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) с современным оборудованием.

Решено, что объект здравоохранения будет располагаться на улице Свердлова, 115. С представителями проектной организации в ходе встречи обсудили вопросы по границам земельного участка, наличию и подведению необходимых коммуникаций. На 2022 год запланирована разработка проектной документации.