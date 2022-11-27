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Общество

Заречный украсят к Новому году без дополнительных затрат

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В Заречном начали готовить город к встрече Нового года. Также определилась дата традиционного зажжения огней.

Праздник хотят провести 17 декабря.

Как сообщает портал «Заречье сегодня», закрытый город не планирует тратить дополнительных денег на украшения. Все необходимое уже имеется в организациях и на предприятиях.

Главную новогоднюю елку ЗАТО установят в центральном парке, на площадке рядом с демонтированным колесом обозрения.

Также елочки засветятся на улицах Озерской, Восточной, у ДК «Современник», в зоне отдыха «Лесная», на пересечении улиц Ленина - Строителей - Заречной.

Ранее сообщалось, что жители Пензенской области просили губернатора направить деньги, выделенные на новогодние мероприятия, на нужды мобилизованных.

«Не до праздника сейчас. Купите им коптеры», - предложили они.

Известно, что в этом году из бюджета Пензы не стали выделять средства на приобретение игрушек для главной новогодней елки. Планируются только траты на ее монтаж - 598 тысяч рублей.

Всего на празднование Нового года и Рождества из бюджета областного центра израсходуют около 1,7 миллионов рублей.

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Источник — фото zarpressa.ru
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