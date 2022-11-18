Общество

Пензенцу сообщили, сколько потратят на украшения для главной елки

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В этом 2022 из бюджета Пензы не тратят деньги на игрушки для главной городской елки. Об этом сообщил представитель администрации, отвечая на вопрос в соцсети «ВКонтакте».

«Кто отвечает за тендер на украшение елки и где украшения с прошлого года? Может, ребятам в СВО поможем?» - поинтересовался Вячеслав Ю.

Пензенцу пояснили, что 25-метровая новогодняя елка, а точнее - каркасная уральская сосна, будет установлена на площади Ленина до 10 декабря. Заказчиком выступил Центральный парк культуры и отдыха имени В. Г. Белинского.

«Контракт предполагает не закупку новых украшений для оформления центральной елки города, а лишь монтаж сборных конструкций. В этом году ель будет украшена игрушками, приобретенными ранее. Данные элементы подобраны в соответствии с общей концепцией оформления центральной праздничной площадки», - говорится в ответе мэрии.

В Пензе к Новому году хотят установить традиционную цифровую инсталляцию. Элемент «3» в нем обойдется бюджету в 301 тысячу 600 рублей. Информация о приобретении цифры появилась на сайте единой информационной системы в сфере закупок.

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