Общество

В Пензе спасли от гибели орла-карлика - краснокнижную птицу

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Житель Пензы, проходивший вдоль поймы Суры в понедельник, 14 ноября, неожиданно наткнулся на сидевшую на земле хищную птицу. Она была настолько истощена, что не могла самостоятельно летать и питаться.

Неравнодушный горожанин обратился к общественникам и специалистам. На место прибыли представители минлесхоза, к акции по спасению пернатого привлекли орнитолога.

Птица средних размеров оказалась орлом-карликом - этот вид внесен в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Пензенской области.

Орел-карлик - обитатель лесов и лесостепи, по речным долинам проникает до пустынь. Обнаруженные гнездящиеся пары занимали участки высокоствольных смешанных, лиственных лесов по поймам Вороны, Хопра, Суры, Айвы, Лелянги и побережью Пензенского водохранилища.

В Пензенской области орел-карлик относится к залетному виду, появляется в регионе в первой половине апреля. Гнезда устраивает высоко от земли на старых соснах и ольхах. Питается птицами, грызунами, лягушками.

«Найденного орла поместили на передержку в зоопарк для реабилитации и последующего возвращения в естественную среду обитания», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Это не первый случай, когда жители Сурского края приходят на помощь попавшим в беду птицам. В октябре они отбили от ворон двух длиннохвостых неясытей, в августе помогливыпавшему из гнезда птенцу белого аиста, в апреле пришли на выручку орлану-белохвосту с раненым крылом.

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Источник — minleshoz.pnzreg.ru
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