Мошенники обманывают пензенцев с помощью дипфейков с начальством

Общество

Мошенники обманывают пензенцев с помощью дипфейков с начальством
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В Пензенской области зафиксированы случаи мошенничества, при котором использовались дипфейки, предупредили в региональном УФСБ РФ.

Злоумышленники рассылают пензенцам сообщения с голосом или изображением начальника или коллеги и предупреждают о якобы грядущей внеплановой проверке, утечке данных, запросе из органов. Далее мошенники говорят, что сейчас позвонит куратор из регионального УФСБ, и требуют подчиниться его указаниям.

Поступившая от «правоохранителя» инструкция заключается в том, чтобы, «спасая» средства компании, перевести сбережения на «безопасный счет» или же взять кредит и также перечислить его на сторонний счет.

«В последующем для возврата похищенных денежных средств преступники предлагают выполнить поручения, связанные с передачей информации в отношении крупных региональных предприятий, а также выведением из строя объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры», - сообщили в УФСБ.

В ведомстве попросили пензенцев не поддаваться на провокации злоумышленников и не вступать с ними в контакт.

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