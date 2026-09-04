В Терновке на ряде улиц отключили холодную воду

В пятницу, 4 сентября, в Пензе в Терновке отключили холодную воду в домах на нескольких улицах. Об этом в 10:47 сообщили в Горводоканале.

Причина отсутствия ресурса - строительно-монтажные работы на сетях на улице Ташкентской, 4. Их выполняет подрядчик.

В зону отключения попали:

- ул. Батумская;

- ул. Новоселовка;

- 1-й проезд Терновского;

- проезд Ялтинский;

- ул. Павлика Морозова;

- ул. Ташкентская и проезды;

- ул. Пушкари;

- ул. Ростовская;

- ул. Спортивная;

- ул. Ялтинская;

- ул. Терновского, 97-115.

Срок окончания работ не указывается.

UPD: в 14:28 стало известно, что водоснабжение полностью восстановлено.