В Терновке на ряде улиц отключили холодную воду

В пятницу, 4 сентября, в Пензе в Терновке отключили холодную воду в домах на нескольких улицах. Об этом в 10:47 сообщили в Горводоканале.
Причина отсутствия ресурса - строительно-монтажные работы на сетях на улице Ташкентской, 4. Их выполняет подрядчик.
В зону отключения попали:
- ул. Батумская;
- ул. Новоселовка;
- 1-й проезд Терновского;
- проезд Ялтинский;
- ул. Павлика Морозова;
- ул. Ташкентская и проезды;
- ул. Пушкари;
- ул. Ростовская;
- ул. Спортивная;
- ул. Ялтинская;
- ул. Терновского, 97-115.
Срок окончания работ не указывается.
UPD: в 14:28 стало известно, что водоснабжение полностью восстановлено.