4 сентября в Пензенской области возможен дождь с грозой

4 сентября в Пензенской области ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на пятницу уличные термометры покажут +8...+13 градусов, днем ртутные столбики поднимутся до +21...+26. К ночи на субботу прогнозируется снова +8...+13, вероятность осадков сохранится.

На протяжении суток будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду.

Ранее синоптики предупредили, что в первых числах сентября в Пензенской области постепенно начнет ослабевать влияние антициклона, ему на смену придет северо-атлантический вихрь.

По данным МЧС, в период с 4 по 7 сентября местами по региону ожидается высокая пожарная опасность лесов (IV класс).