Общество

Пензенцы спасли от стаи ворон еще одну сову

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В пятницу, 21 октября, жители Пензы в очередной раз пришли на помощь крупной хищной птице - длиннохвостой неясыти, подвергшейся нападению стаи серых ворон.

На этот раз схватка между пернатыми произошла на территории железнодорожной больницы. Информация о бедственном положении совы поступила в региональный минлесхоз.

«После осмотра специалисты охотоуправления выпустили ее в естественную среду обитания», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Аналогичный инцидент случился 13 октября на улице Антонова (микрорайон ГПЗ). Местные жители спасли длиннохвостую неясыть, на которую тоже напали вороны. Они связались с Росприроднадзором и минлесхозом. Специалисты охотуправления приехали по адресу, обследовали птицу, убедились, что травм и повреждений нет, и выпустили ее в пойме Суры.

В региональном минлесхозе проинформировали, что абсолютная численность длиннохвостой неясыти в регионе оценивается в 400-600 гнездящихся пар. Птица предпочитает селиться в лесных массивах и колках. С началом сумерек и до рассвета совы издают крики. Зимой одна часть скапливается в населенных пунктах и их окрестностях, а вторая кочует и осваивает новые кормовые ресурсы.

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Источник — minleshoz.pnzreg.ru
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