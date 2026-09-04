В Камешкирском районе запретили проезд по мосту через пруд Озерный

В Камешкирском районе закрыли для движения всех видов транспорта мост через пруд Озерный. Запрет будет действовать до 12:00 20 октября этого года, указывается в приказе регионального минстроя.

Речь идет о сооружении на 33-м километре дороги Нижняя Елюзань - Русский Камешкир - Лопатино - граница области.

Как отмечается в документе, мост закрыт «в связи с выявлением дефектов и повреждений».

Объезд организовали по дорогам Пенза - Шемышейка - Лопатино, а также Городище - Шемышейка.

Ранее этот мост уже закрывали для движения. Так, запрет действовал с 4 мая по 4 июня.