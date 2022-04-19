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Общество

У Сурского водохранилища нашли раненого орлана

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Казалось, орлан-белохвост не реагировал на приближающегося человека, но это не так. Представитель Красной книги России и Пензенской области ждал помощи. У берега Сурского водохранилища обнаружили раненого пернатого и вызвали специалистов минлесхоза.

«У птицы было травмировано левое крыло. Было принято решение поместить птицу в пензенский зоопарк для лечения, реабилитации. И, если все удачно сложится, с последующим выпуском в естественную среду обитания», - сообщил начальник охотуправления Минлесхоза Пензенской области Денис Кисельманов.

Недалеко от места, где застали хищника, специалисты заметили гнездо этой редкой для Сурского края птицы. По данным представителей регионального минлесхоза, на территории области обитает около 10-12 особей.

«На момент обнаружения гнезда самка находилась на гнезде. И мы в ближайшее время планируем обследовать это гнездо, так как птенцы уже вылупятся из яиц. Поднимем квадрокоптер», - отметил Денис Кисельманов.

За птицей, которая не может встать на крыло, наблюдают специалисты зоопарка.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Спасибо за помощь редкой птице...

Гость||

Эт, украинский беспилотник

Гость||

Беспортошник

Гость||

Спасибо за спасение этого доброго лесного великана

Имя: Гость
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