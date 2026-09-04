В России упростили поиск старых друзей и родственников

В субботу, 5 сентября, в России вступит в силу закон, упрощающий поиск граждан через МВД. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Цель новшества - помочь в восстановлении утраченных связей.

Подать заявление о поиске человека может как гражданин, так и организация. Обращения примут через портал госуслуг или при личном визите в районное подразделение МВД по вопросам миграции.

Если в базе данных будет актуальная информация о разыскиваемом, то полиция направит ему уведомление, содержащее контакты того, кто его ищет: номер телефона, адрес электронной почты. Также в сообщении укажут цель поиска.

Решение о том, выходить ли на связь, разыскиваемый гражданин примет самостоятельно. Заявителя же поставят в известность, что уведомление отправлено.

Если идентифицировать разыскиваемого не удастся или данных о нем нет, заявитель получит отказ.

«Прежний регламент, действовавший с 2023 года, требовал обязательного согласия разыскиваемого на передачу его данных заявителю. В подавляющем большинстве случаев, около 97 процентов, люди такого согласия не давали, из-за чего заявители получали отказ. По новым правилам предварительное согласие на само уведомление не требуется: МВД просто передает человеку контакты и суть запроса, а он уже сам решает, отвечать или нет. Срок рассмотрения обращения при этом сокращается с 30 до 10 дней», - пояснил в беседе с «Парламентской газетой» зампредседателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.