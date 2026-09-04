Жителей Пензенской области ждут дождливые выходные

В предстоящие выходные Пензенская область будет находиться под влиянием циклона, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в пятницу, 4 сентября.

«Пройдут дожди разной интенсивности, в отдельных районах с порывистым ветром и грозой», - уточнила синоптик отдела прогнозирования Оксана Горбунова.

По ее словам, ожидается понижение температурного фона.

Если днем в субботу прогнозируется до +25 градусов, то в воскресенье - до +22, а в понедельник - до +20.

По ночам в выходные ртутные столбики будут опускаться до +8...+10 градусов, в понедельник - до +5.