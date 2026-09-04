На сердобском молочном комбинате потушили «пожар»

Общество

На сердобском молочном комбинате потушили «пожар»
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В Сердобском районе прошли пожарно-тактические учения. По легенде, возгорание произошло на складе в здании молочного комбината. Причиной стало нарушение требований безопасности.

На сердобском молочном комбинате потушили «пожар»

На место условного ЧП в кратчайшие сроки прибыли 25 человек и 7 единиц техники. Они спасли людей и ликвидировали последствия возгорания.

«В ходе мероприятия отработано взаимодействие подразделений МЧС России со службами жизнеобеспечения, администрацией объекта и города Сердобска. Все поставленные задачи были успешно выполнены», - отчитались в ГУ МЧС России по Пензенской области.

На сердобском молочном комбинате потушили «пожар» На сердобском молочном комбинате потушили «пожар»

Проведение таких учений позволяет определить готовность к нештатным ситуациям как самих пожарно-спасательных подразделений, так и администрации объектов.

На сердобском молочном комбинате потушили «пожар» На сердобском молочном комбинате потушили «пожар»

Ранее в Пензе в школе № 79 сотрудники силовых ведомств отработали действия при возникновении террористических угроз. Практический сценарий учений состоял из трех элементов: захвата заложников, нападения на школу с использованием горючих жидкостей и падения беспилотного летательного аппарата.

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