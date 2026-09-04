В 2026 году более 550 жителей региона вышли на пенсию досрочно

В 2026 году 581 житель Пензенской области воспользовался правом выйти на пенсию на год раньше благодаря длительному трудовому стажу.

Для этого мужчинам необходимо проработать не менее 42 лет, а женщинам - не менее 37 лет. Минимальный возраст для досрочного выхода - 63 года и 58 лет соответственно. По общим основаниям в 2026 году право на страховую пенсию по старости возникает в 64 и 59.

В Отделении СФР по Пензенской области объяснили, какие периоды включаются в стаж при досрочном назначении пенсии, а какие - нет.

Так, засчитываются официальная работа, периоды временной нетрудоспособности, служба в армии по призыву, а также участие в СВО во время прохождения военной службы или в добровольческом формировании (в двойном размере).

«Не засчитываются периоды получения пособия по безработице, а также ухода за детьми до полутора лет и нетрудоспособными гражданами. Это исключение касается только права на пенсию досрочно», - подчеркнули специалисты.