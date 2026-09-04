В Городищенском районе обновят систему оповещения населения

В Городищенском районе реконструируют муниципальную систему оповещения населения. По данным портала госзакупок, на это предполагается потратить 4 972 500 рублей.

Работы будут проводиться в селах Нижняя Елюзань (ул. Мира, 1, здание администрации), Верхняя Елюзань (ул. Советская, 39, Дом культуры) и в поселке Чаадаевка (ул. Первомайская, 11, школа имени Н. Ф. Горюнова).

Специалисты должны установить и настроить оборудование и программное обеспечение с существующим пунктом управления оповещением.

Это нужно для сокращения времени на оповещение населения, повышения достоверности передаваемой информации, своевременной передачи данных органам управления РСЧС соответствующего уровня для принятия мер по защите людей, повышения оперативности реагирования на сигналы об опасности.

Заказчиком работ выступает районная администрация. Все должно быть выполнено до 30 апреля 2027 года.