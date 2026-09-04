В пятницу, 4 сентября, жителей улицы Терновского снова оставили без воды из-за продолжающегося ремонта участка сетей в районе дома № 156.

В 12:34 Горводоканал сообщил, что ресурс отсутствует в домах № 148, 150, 152, 154, 156, 156а, 158, 158а, 158Б, 160а, 162, 162а.

Также холодной воды нет на улице Петровской, 21, и Озерной.

Об аналогичном отключении ресурсники сообщали накануне утром. Адреса были теми же.

«Подача водоснабжения будет восстановлена после завершения ремонтных работ», - заявили в Горводоканале, не конкретизируя сроки. По заявкам организован подвоз воды.

UPD: в 14:36 стало известно о возобновлении подачи ресурса.