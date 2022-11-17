На крытом катке в Дальнем Арбекове идет внутренняя отделка

17.11.2022 | 17:35

В четверг, 17 ноября, комиссия проверила, как в Пензе идет возведение крытого ледового катка на улице 65-летия Победы.

На объекте подключено внешнее уличное освещение, активно ведется благоустройство, рабочие укладывают на прилегающей территории асфальт.

Внутри здания установлено основание ледового поля, ведутся внутренние отделочные работы. В ближайшее время планируется подключение отопления, внутреннего освещения, вентиляционной системы.

Следующие шаги - установка бортов, начало работы по заливке льда и монтаж трибун.

«Необходимо качественно и своевременно выполнить все работы, чтобы уже в этом году спортивный объект смог принять первых посетителей», - отметили в пресс-службе администрации Пензы.

Ранее стало известно, что на оборудование для катка (спортивный, судейский и игровой инвентарь, беговая дорожка, турник, гимнастические маты и стенка, атлетическая тумба для прыжков, различные тренажеры, скамейки) из городского бюджета выделяется 9,4 млн рублей.

Фото pnzreg.ru.