Общество

На крытом катке в Дальнем Арбекове идет внутренняя отделка

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В четверг, 17 ноября, комиссия проверила, как в Пензе идет возведение крытого ледового катка на улице 65-летия Победы.

На объекте подключено внешнее уличное освещение, активно ведется благоустройство, рабочие укладывают на прилегающей территории асфальт.

Внутри здания установлено основание ледового поля, ведутся внутренние отделочные работы. В ближайшее время планируется подключение отопления, внутреннего освещения, вентиляционной системы.

Следующие шаги - установка бортов, начало работы по заливке льда и монтаж трибун.

«Необходимо качественно и своевременно выполнить все работы, чтобы уже в этом году спортивный объект смог принять первых посетителей», - отметили в пресс-службе администрации Пензы.

Ранее стало известно, что на оборудование для катка (спортивный, судейский и игровой инвентарь, беговая дорожка, турник, гимнастические маты и стенка, атлетическая тумба для прыжков, различные тренажеры, скамейки) из городского бюджета выделяется 9,4 млн рублей.

Фото pnzreg.ru.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото sport.pnzreg.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте