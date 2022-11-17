На крытом катке в Дальнем Арбекове идет внутренняя отделка

В четверг, 17 ноября, комиссия проверила, как в Пензе идет возведение крытого ледового катка на улице 65-летия Победы.
На объекте подключено внешнее уличное освещение, активно ведется благоустройство, рабочие укладывают на прилегающей территории асфальт.
Внутри здания установлено основание ледового поля, ведутся внутренние отделочные работы. В ближайшее время планируется подключение отопления, внутреннего освещения, вентиляционной системы.
Следующие шаги - установка бортов, начало работы по заливке льда и монтаж трибун.
«Необходимо качественно и своевременно выполнить все работы, чтобы уже в этом году спортивный объект смог принять первых посетителей», - отметили в пресс-службе администрации Пензы.
Ранее стало известно, что на оборудование для катка (спортивный, судейский и игровой инвентарь, беговая дорожка, турник, гимнастические маты и стенка, атлетическая тумба для прыжков, различные тренажеры, скамейки) из городского бюджета выделяется 9,4 млн рублей.
Фото pnzreg.ru.
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