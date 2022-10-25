Общество

Стало известно, сколько детей пензенских бойцов получают льготы

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Во вторник, 25 октября, в правительстве Пензенской области обсуждали меры социальной поддержки семей мобилизованных граждан, в частности детей.

В сфере образования на сегодняшний день льготы получают 2 410 несовершеннолетних.

Освобождение от платы за посещение городских и муниципальных детских садов предоставлено 763.

Бесплатное двухразовое горячее питание (завтрак и обед) получают 1 611 учащихся с 1-го по 11-й класс.

От оплаты занятий в кружках и секциях в школах и учреждениях дополнительного образования освобождены 22 ребенка.

О введении мер социальной поддержки членов семей мобилизованных пензенцев стало известно 19 октября. Помимо перечисленных, в сфере образования действуют следующие льготы:

- первоочередное зачисление в группы продленного дня школьников с 1-го по 6-й классы, а также освобождение от оплаты продленки;

- освобождение студентов от платы за пользование помещением в общежитиях профессиональных образовательных организаций (платы за наем) и платы за коммунальные услуги;

- направление во внеочередном порядке детей по достижении ими возраста 1,5 года в образовательные организации, предоставляющие дошкольное образование;

- содействие в переводе в другой детский сад или школу, приближенные к месту жительства семьи, без очереди.

Также меры поддержки предоставляются в социальной сфере и в области ЖКХ.

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Источник — фото pixabay.com
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