Детей мобилизованных пензенцев будут бесплатно кормить в школах

19.10.2022 | 11:18

В Пензенской области меры поддержки семей мобилизованных дополнили еще одним пунктом: школьникам, обучающимся в классах с 1-го по 11-й, будет предоставляться бесплатное двухразовое питание (завтрак и обед).

Об этом в среду, 19 октября, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Накануне заявлялось, что начали действовать следующие меры:

В сфере образования:

- освобождение от платы за посещение городских и муниципальных детских садов;

- помощь с первоочередным зачислением в группы продленного дня школьников с 1-го по 6-й классы, а также освобождение от оплаты продленки;

- освобождение студентов от платы за пользование помещением в общежитиях профессиональных образовательных организаций (платы за наем) и платы за коммунальные услуги;

- освобождение от платы за занятия в кружках и секциях допобразования в школах и учреждениях допобразования;

- направление во внеочередном порядке детей по достижении ими возраста 1,5 года в образовательные организации, предоставляющие дошкольное образование;

- содействие в переводе в другой детский сад или школу, приближенные к месту жительства семьи, без очереди.

В социальной сфере:

- предоставление нуждающимся семьям, воспитывающим детей-инвалидов, пожилым гражданам, инвалидам I и II группы социального обслуживания на дому независимо от состава и без учета уровня доходов семьи;

- организация первоочередного направления в дома ветеранов и другие стационарные учреждения социального обслуживания независимо от состава семьи.

В сфере ЖКХ:

- оплата 50% от регионального стандарта по потреблению жилищно-коммунальных услуг.

В Министерстве труда, социальной защиты и демографии Пензенской области уточнили, что данные меры будут распространены с 1 октября.

О дополнительных денежных выплатах не сообщается.