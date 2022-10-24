За сутки госпитализировано 9 жителей Пензенской области с COVID

24.10.2022 | 13:42

В Пензенской области за сутки подтвердилось 103 случая коронавирусной инфекции. Большинство заразившихся - жители районов.

Об этом в понедельник, 24 октября, сообщили в региональном оперативном штабе.

В суточную статистику по заболеваемости вошли Пенза (33 случая), Кузнецкий (22), Сердобский (21), Тамалинский (6), Лунинский (4), Неверкинский, Сосновоборский (по 3), Камешкирский, Пензенский (по 2), Башмаковский, Бессоновский, Мокшанский, Никольский (по 1) районы. В ЗАТО Заречный прибавилось трое инфицированных.

Госпитализировано 9 пациентов.

Всего с начала эпидемии в области подтвердилось 217 023 случая коронавируса, в 209 620 из них все закончилось выздоровлением. Вирус унес жизни 6 110 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано 72 выздоровления и две новые смерти.