Честно и просто: готовые квартиры от ГК «Территория жизни»

19.10.2022 | 14:51

Купить квартиру с отделкой по цене и сразу переехать - такое простое решение предлагает группа компаний «Территория жизни».

Персональный менеджер поможет выбрать наиболее понравившийся вариант планировки. А то, какой будет квартира изнутри, можно увидеть, посетив готовое жилье.

Предлагается отделка «SMART PRO» и «Все включено!» как в уже сданных домах, так и в строящихся.

Благодаря большому объему строительства, собственному производству и контролю стоимости отделочных материалов ГК «Территория жизни» всегда сохраняет для покупателей честную цену в жилых комплексах «Арбековская застава» и «Лугометрия» и даже снижает стоимость квартир с отделкой.

Чистовая отделка фактически предоставляется покупателю в подарок *, например сейчас 1-комнатную квартиру с дизайнерским ремонтом можно приобрести за сумму от 2,5 млн рублей **.

В отделку SMART PRO уже входят межкомнатные двери, натяжные потолки с точечными светильниками, настенная и напольная плитка, ламинат светлых тонов, стиральная машина и полностью укомплектованный санузел с сантехникой ведущих мировых брендов, кухонный модуль.

В отделку «Все включено!» дополнительно включен кухонный гарнитур с бытовой встраиваемой техникой. При покупке трехкомнатной квартиры в комплекте идет еще и посудомоечная машина.

В цену уже входит стоимость отделочных материалов, это особенно удобно для покупателей при оформлении ипотеки.

«Сейчас купить квартиру с чистовой отделкой можно, воспользовавшись льготной ипотекой с государственной поддержкой по ставке от 1% ***. Покупатель приобретает готовую квартиру, и ему не нужно брать дополнительный кредит, чтобы сделать ремонт. Застройщик уже предоставляет отделку в подарок», – отметила коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Клиенты могут посмотреть варианты отделки в готовых квартирах, быстро подобрать подходящую планировку как классического, так и евроформата, купить ее и сразу переехать.

«Территория жизни» предлагает покупателям пул готовых квартир в строениях 15а, 15Б и 11-м строении 6-го микрорайона. Ключи выдаются сразу после регистрации сделки, можно заезжать и праздновать новоселье.

Клиент получит квартиру в жилом комплексе с благоустроенной территорией и развитой инфраструктурой: школами и садами, детскими центрами развития и салонами красоты, магазинами в шаговой доступности, парковой аллеей, детскими и спортивными площадками, современным многоуровневым паркинг-центром.

Покупка квартиры с готовой отделкой в современном жилом комплексе - это еще и вложение средств в надежный актив. Например, на квартиры в ЖК «Лугометрия» также действуют выгодные предложения на этапе строительства. Однокомнатная классической планировки с отделкой «Все включено!» в «Лугометрии» площадью 32,5 кв.м доступна по стоимости от 2,5 млн рублей.

Стоит отметить, что по соотношению цена/качество и критерию доступности для покупателей жилые комплексы от ГК «Территория жизни» находятся на высоких позициях в рейтингах новостроек, например ЖК «Арбековская застава» занимает первое место в топе новостроек региона в номинации «Доступное жилье».

Сочетание лучшей цены и предложения готовых квартир с качественной чистовой отделкой - оптимальное решение от группы компаний «Территория жизни». Посмотреть и выбрать квартиры можно, записавшись на консультацию в офис по телефону 8 (8412) 203-000.

Для удобства клиентов офисы работают без перерывов и выходных. Их адреса: ул. 65-летия Победы, 29 (с 9:00 до 21:00), ул. Ульяновская, 91а (с 9:00 до 18:00).

* Название рекламной акции «Отделка в подарок». В акции предоставляется скидка до 15 000 рублей с квадратного метра путем снижения стоимости приобретаемого жилья в ЖК «Арбековская застава» и ЖК «Лугометрия». Срок действия акции - с 27.09.2022 по 31.10.2022. Подробности по телефону 8 (8412) 21-06-75. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. ООО СЗ «Лугометрия 20», ООО СЗ «Лугометрия 12.

** Указана стоимость однокомнатной квартиры (32,5 кв. м) с отделкой SMART PRO, расположенной в строении 12 по адресу: РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Побочинская. ООО СЗ «Лугометрия 12». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Полная стоимость квартиры - 2 518 000 рублей. В отделку SMART PRO входят обои под покраску, натяжные потолки, напольная и настенная плитка, ламинат светлых тонов, полностью укомплектованный санузел и стиральная машина, кухонный модуль и межкомнатные двери. Предложение ограничено. Срок действия акции - до 31.10.2022.

*** Не является публичной офертой. Процентная ставка 1% годовых по программе «Госпрограмма 2020» действует при покупке готового или строящегося жилья в новостройке у юридических лиц при наличии страхования, в случае заключения застройщиком и ПАО «Промсвязьбанк» партнерского соглашения. Срок действия указанной процентной ставки на весь период кредитования.

Минимальная сумма кредита - 500 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита - 6 млн рублей.

Первоначальный взнос - 15%. Срок кредита - до 30 лет. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Кредит предоставляется ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г. Срок действия акции до 31.10.2022.

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