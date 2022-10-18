Пензенец через суд взыскал ущерб за поврежденные деревом машины

18.10.2022 | 12:22

Вступило в силу решение суда, согласно которому Управление ЖКХ Пензы должно возместить ущерб автовладельцу за поврежденные машины.

12 апреля 2020 года на два автомобиля, принадлежавших пензенцу, Hyundai Galloper и Nissan Terrano, упало дерево. У первой машины оказалось сломано левое зеркало на кронштейне, повреждена радиоантенна, образовалась вмятина на крыше в районе двери багажника. У второй разбиты правое зеркало, молдинг стекла, передняя правая дверь, лобовое стекло, передняя правая противотуманная фара, а также сломана решетка, повреждено лакокрасочное покрытие крыши.

Согласно схеме границ земельного участка место, где росло дерево, принадлежит муниципалитету.

Автовладелец подал в суд. Представитель управления ЖКХ иск не признал, заявив, что дерево упало не по вине организации, а в результате форс-мажора - природных явлений стихийного характера.

Однако суд посчитал эти доводы необоснованными: в тот день скорость порывов ветра составила 17 м/с, что не является источником чрезвычайной ситуации.

Управление выступает главным распорядителем средств бюджета Пензы по отрасли ЖКХ и отвечает за сохранность зеленых насаждений и уход за ними.

В итоге суд взыскал с УЖКХ 80 000 рублей в качестве возмещения ущерба и еще 25 000 на расходы по проведению независимых технических экспертиз и оплату услуг представителя.

«Не согласившись с решением, представитель ответчика подал апелляционную жалобу, которую судебная коллегия по гражданским делам оставила без удовлетворения», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.