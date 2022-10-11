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Общество

В Пензенской области 676 сирот имеют право на получение жилья

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На оперативном совещании, состоявшемся в правительстве Пензенской области во вторник, 11 октября, одной из тем для обсуждения стало приобретение жилья для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Министр труда и социальной защиты региона Алексей Качан доложил, что в списке числится 1 262 человека данной категории, из них 676 имеют право на обеспечение жильем.

По словам министра, в областном бюджете в 2022 году на эти цели предусмотрено более 673 миллионов рублей, из федерального бюджета направляется свыше 32 миллионов. Ранее такие средства никогда не выделялись.

Как напомнил Алексей Качан, стоимость одного квадратного метра была пересмотрена и установлена на уровне рыночной, что позволило сохранить темпы предоставления жилых помещений детям-сиротам.

На начало октября полностью завершены процедуры по формированию специализированного жилищного фонда в 16 муниципальных образованиях Пензенской области. Всего на сегодняшний день уже приобретено 332 квартиры.

«Кроме того, почти закончены конкурсные процедуры в Белинском и Земетчинском районах, сформирован жилищный фонд в городе Заречном и пяти районах: Бессоновском, Городищенском, Каменском, Колышлейском и Пачелмском.

Планируется приобретение жилых помещений после окончания строительства в Пензенском, Бековском, Мокшанском, Нижнеломовском и Тамалинском районах», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Источник — фото pixabay.com
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