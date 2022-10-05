Полковник пензенской полиции рассказал о громких преступлениях

05.10.2022 | 17:26

Ко Дню работников уголовного розыска, который отмечается в среду, 5 октября, заместитель начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Пензенской области Вячеслав Маркелов рассказал о работе одной из ведущих служб.

В этом году сотрудники уголовного розыска приняли конкретные меры, благодаря которым раскрываемость преступлений выросла на 4,9%, в том числе тяжких и особо тяжких - на 15,5%. На 2,3% больше раскрыто грабежей, на 7% - краж, на 13,5% - мошенничеств, на 5,3% - преступлений с применением огнестрельного оружия, на 12% - краж с банковских карт.

По словам Вячеслава Маркелова, около 60% всех мошеннических схем составляют звонки на мобильный телефон якобы от сотрудников банка, прокуроров, представителей контрольно-ревизионных служб и т. д.

В общей сложности в 2022 году к уголовной ответственности за совершение IT–преступлений привлечено более 500 лиц, причем в ряде случаев граждане сами помогают задержать аферистов.

Так, 21 сентября 86-летняя пензячка, которую пытались обмануть по схеме «Бабушка, я совершила ДТП!», обратилась в полицию. Правоохранители задержали жителей Мордовии, 2004 и 2005 года рождения, требовавших с пенсионерки за «спасение внучки» 200 000 рублей.

Вячеслав Маркелов напомнил о раскрытых резонансных преступлениях. В их числе - покушение на убийство 10-летнего ребенка, которому злоумышленник нанес удары топориком по голове.

Еще одно жестокое преступление произошло в конце марта: в Нижнем Ломове убили жителя села Вирга, гостившего у приятеля. Во время застолья возникла ссора, хозяин несколько раз ударил гостя ножом в шею, и тот скончался. Еще один их товарищ в этот момент спал в соседней комнате.

Хозяин расчленил тело, затем разбудил приятеля и попросил помочь вынести останки из квартиры.

«Они спустили труп в подвал, где злоумышленник закопал его. После задержания по подозрению в этом убийстве он признался еще в одном. Датировано оно было августом 2010 года», - поведал полковник полиции.

В июле в ожоговое отделение областной больницы была доставлена женщина 1985 года рождения с термическими ожогами II-III степени лица, шеи, туловища, рук и ног площадью 90%, ожоговым шоком II-III степени. Она скончалась. Следственные органы возбудили уголовное дело, и оперативники установили 32-летнего подозреваемого. Он признался, что облил женщину горючей жидкостью и поджег.

«Оперативники всегда закладывают в основу своей работы взаимовыручку и поддержку. Поэтому служба в уголовном розыске формирует принципы и убеждения, здесь сотрудники являются единым целым и стараются не подвести друг друга», - завершил рассказ Вячеслав Маркелов.