Общество

Полковник пензенской полиции рассказал о громких преступлениях

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Ко Дню работников уголовного розыска, который отмечается в среду, 5 октября, заместитель начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Пензенской области Вячеслав Маркелов рассказал о работе одной из ведущих служб.

В этом году сотрудники уголовного розыска приняли конкретные меры, благодаря которым раскрываемость преступлений выросла на 4,9%, в том числе тяжких и особо тяжких - на 15,5%. На 2,3% больше раскрыто грабежей, на 7% - краж, на 13,5% - мошенничеств, на 5,3% - преступлений с применением огнестрельного оружия, на 12% - краж с банковских карт.

По словам Вячеслава Маркелова, около 60% всех мошеннических схем составляют звонки на мобильный телефон якобы от сотрудников банка, прокуроров, представителей контрольно-ревизионных служб и т. д.

В общей сложности в 2022 году к уголовной ответственности за совершение IT–преступлений привлечено более 500 лиц, причем в ряде случаев граждане сами помогают задержать аферистов.

Так, 21 сентября 86-летняя пензячка, которую пытались обмануть по схеме «Бабушка, я совершила ДТП!», обратилась в полицию. Правоохранители задержали жителей Мордовии, 2004 и 2005 года рождения, требовавших с пенсионерки за «спасение внучки» 200 000 рублей.

Вячеслав Маркелов напомнил о раскрытых резонансных преступлениях. В их числе - покушение на убийство 10-летнего ребенка, которому злоумышленник нанес удары топориком по голове.

Еще одно жестокое преступление произошло в конце марта: в Нижнем Ломове убили жителя села Вирга, гостившего у приятеля. Во время застолья возникла ссора, хозяин несколько раз ударил гостя ножом в шею, и тот скончался. Еще один их товарищ в этот момент спал в соседней комнате.

Хозяин расчленил тело, затем разбудил приятеля и попросил помочь вынести останки из квартиры.

«Они спустили труп в подвал, где злоумышленник закопал его. После задержания по подозрению в этом убийстве он признался еще в одном. Датировано оно было августом 2010 года», - поведал полковник полиции.

В июле в ожоговое отделение областной больницы была доставлена женщина 1985 года рождения с термическими ожогами II-III степени лица, шеи, туловища, рук и ног площадью 90%, ожоговым шоком II-III степени. Она скончалась. Следственные органы возбудили уголовное дело, и оперативники установили 32-летнего подозреваемого. Он признался, что облил женщину горючей жидкостью и поджег.

«Оперативники всегда закладывают в основу своей работы взаимовыручку и поддержку. Поэтому служба в уголовном розыске формирует принципы и убеждения, здесь сотрудники являются единым целым и стараются не подвести друг друга», - завершил рассказ Вячеслав Маркелов.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото 58.мвд.рф
0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте