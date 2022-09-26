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Криминал

В Пензе мошенникам не удалось вытянуть деньги из пенсионерки

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«Раздается голос моей внучки. Она рыдает навзрыд: бабуля, бабуля, ты только не расстраивайся, я тебя очень прошу, со мной ничего такого плохого не случилось, я попала в ДТП», - сообщила потерпевшая.

Женщина рассказала о классической схеме, по которой действуют мошенники. Она слышала о таком обмане, но, когда позвонили ей, растерялась, испугалась и подумала, что близкий человек действительно оказался в опасности.

«Меня могут освободить от тюрьмы, если мы дадим деньги на операцию. Бабуль, сколько ты можешь дать? Я тебя очень прошу, бабуль», - передала слова звонившей женщина.

Пенсионерка вовремя спохватилась и позвонила сыну, который заверил, что с внучкой все в порядке, а беспокоит ее, скорее всего, актер криминальной драмы. Женщина обратилась в правоохранительные органы и получила инструкции, как действовать дальше.

«Позже на телефон заявительницы поступил звонок якобы от юриста, которая обещала решить вопрос с родственницей положительно. Для этого пенсионерка должна была собрать деньги, положить в пакет и передать молодому человеку, который за ними должен был приехать.

Через некоторое время в домофон позвонил мужчина и сообщил, что приехал за деньгами. После того как женщина передала пакет, подозреваемый был задержан сотрудниками полиции», - пояснила следователь СО УМВД России по г. Пензе Мария Пчелинцева.

Схватить удалось так называемых курьеров, они собирали средства и переводили другим участникам мошеннической схемы.

«Очень сильно раскаиваюсь. Никому не советую такую работу. Лучше проходить мимо нее», - отметил подозреваемый.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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