Российским регионам дадут деньги на создание футбольных полей

С 2027 года российским регионам начнут выделять федеральные субсидии на создание или модернизацию футбольных полей с искусственным покрытием. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Средства будут предоставлять на условиях софинансирования из расчета стоимости 2-3 таких площадок. Из госказны на эти цели планируется направить по 1,5 млрд рублей ежегодно.

Среди требований - полный размер поля, наличие искусственного покрытия и системы подогрева (чтобы пользоваться не только в сезон).

Рассчитывать на господдержку могут населенные пункты, где проживает не меньше 30 000 человек.

Если условие не выполняется, подать заявку не запрещается, но необходимо предоставить гарантийное письмо о возможности привозить граждан из соседних местностей для занятий на поле.