Российским регионам дадут деньги на создание футбольных полей

Общество

Российским регионам дадут деньги на создание футбольных полей
Печать
Max

С 2027 года российским регионам начнут выделять федеральные субсидии на создание или модернизацию футбольных полей с искусственным покрытием. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Средства будут предоставлять на условиях софинансирования из расчета стоимости 2-3 таких площадок. Из госказны на эти цели планируется направить по 1,5 млрд рублей ежегодно.

Среди требований - полный размер поля, наличие искусственного покрытия и системы подогрева (чтобы пользоваться не только в сезон).

Рассчитывать на господдержку могут населенные пункты, где проживает не меньше 30 000 человек.

Если условие не выполняется, подать заявку не запрещается, но необходимо предоставить гарантийное письмо о возможности привозить граждан из соседних местностей для занятий на поле.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
футбол субсидия бюджет
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!