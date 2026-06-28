Отключения света в Пензе 29 июня: список адресов

В понедельник, 29 июня, в ряде микрорайонов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в Монтажном, Цыганском Поселке, на Западной Поляне и в районе Кривозеровки.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Беринга, 2а, 6, 8-26, 28, 30, 32, 34;

- ул. Ермака, 71;

- ул. Солнечная, 1, 3, 5, 7, 9/38;

- ул. Сосновая, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, стр. 24, 25-49 (нечетные);

- Сосновый пр-д, 1, 3, 4, 5, 9;

- пр-д Ушакова, 32, 34, 36, 38, 40, 42;

- ул. Ушакова, 1, 2;

- ул. Черепановых, 14а.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Гончарова, 21, 55, 55а;

- пр-д Гончарова, 2-7, 9-30, 32-44, 46, 48-59, 61, 63, 65-67, 67а, 67Б, 69-71, 74, 77, 79;

- 1-я Офицерская ул., 4-18 (четные), 19-24, 26-41, 43-57 (нечетные), 65; 2-я Офицерская, 2, 4, 6, 8-35, 37-58, 60, 62, 64, 66;

- 1-й Офицерский пр-д, 3-6; 2-й Офицерский пр-д, 3-6; 3-й Офицерский пр-д, 3-6; 4-й Офицерский пр-д, 3-11;

- пр-т Победы, 46-68(четные);

- Боевая Гора, 1, 6, 8, 10-14, 16, 16а, 18;

- ул. Ключевского, 1-32, 34, б/н;

- ул. Ново-Революционная, 4, 27, 29, 31;

- ул. Саратовская, 2, 2а, 4-17, 20, 21, 23, 27-41 (нечетные);

- 1-й пр-д Станиславского, 1-8, 10, 11; 2-й пр-д Станиславского, 1, 2; 3-й пр-д Станиславского, 1, 3, 7;

- ул. Станиславского, 1-26, 28, 30-33, 33а, к/н 2640.

С 13:00 до 15:30:

- 2-я Заозерная ул., 5/2, 29/1, 29а;

- Заозерный пр-д, 1, 3, 5, 5а, 7, 9;

- 2-й Заозерный пер., 3, 4, 6, 8; 3-й Заозерный пер., 3, 5, 6, 7, 8, 12, з/у 5а;

- 2-й Заозерный пер./ ул. Родниковая, 1/5;

- ул. Родниковая, 2, 3, 4, 11, 12, 14;

- ул. Ртищевская, 9, 11, 25, з/у 15;

- Ст. Железнодорожная, 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 4Б, 15;

- Ст. Озерная, 8, 9, 11.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.