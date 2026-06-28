29 июня пензенцев ждет дождливый и ветреный день

29 июня в Пензенской области ожидаются переменная облачность и осадки. Прогноз подготовили в Приволжском УГМС.

В ночь на понедельник температура опустится до +10...+15 градусов. В большинстве районов пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Днем погода существенно не изменится, воздух прогреется до +19...+24.

В ночь на вторник, 30-е число, похолодает до +11...+16 градусов, осадки маловероятны.

Ветер сменит направление с ночного северо-западного на северное днем, к вечеру задует снова с северо-запада. Изменится и его скорость: в светлое время суток - от 7-12 м/с с порывами до 15-18 м/с, потом - 9-14 м/с.

Из-за неблагоприятных метеоусловий в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности (потенциальная угроза).

В народном календаре 29 июня - Тихон Тихий. По приметам, дождь в этот день предвещал обилие грибов, а перистые облака, идущие с востока, - устойчивую теплую и ясную погоду.