28 июня в Пензенской области ожидается прохладная погода

Общество

28 июня в Пензенской области ожидается прохладная погода
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В воскресенье, 28 июня, в Пензенской области прогнозируются осадки и прохладная погода. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

В ночь на 28-е число температура опустится до +7…+12 градусов. Осадков не ожидается.

Утром будет пасмурно, возможен дождь. Термометр покажет около +16 градусов.

Днем синоптики обещают переменную облачность. В большинстве районов пройдет кратковременный дождь, вероятна гроза. Ветер задует с северо-запада со скоростью 9-14 м/с. Воздух прогреется до +17…+22 градусов.

Потепление в Пензенской области ожидается к середине предстоящей недели. К выходным дневная температура достигнет +27…+30 градусов.

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