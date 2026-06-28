В Пензенской области владельцы 5 точек общепита нарушили закон

Общество

В Пензенской области владельцы 5 точек общепита нарушили закон
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Пятеро предпринимателей, владеющих точками общепита в Пензенской области, получили предостережения от межрегионального управления Россельхознадзора.

Ведомство провело анализ данных в системах «Меркурий» и «Цербер» и сведений на цифровой платформе доставки готовой еды.

Как выяснилось, отдельные точки общепита, где продавали шаурму, чебуреки, кур-гриль, шашлык, плов и манты не имели регистрации в федеральной системе «ВетИС».

По закону, в ее отсутствие невозможно сопроводительные документы на сырье для приготовления блюд. Отследить происхождение мяса невозможно, таким образом приготовленные из него блюда считаются потенциально опасными.

«Управлением Россельхознадзора объявлены предостережения таким хозяйствующим субъектам о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства», - сообщили в пресс-службе ведомства.

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