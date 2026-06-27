Назван максимальный срок хранения бензина в канистрах

Общество

Назван максимальный срок хранения бензина в канистрах
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Срок хранения бензина в канистрах без потери его свойств - 1 год максимум, предупредил эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

Это касается топлива любых марок.

По словам эксперта, бензин в канистрах в реальности держится и 2, и 3 года, однако его свойства со временем ухудшаются.

«В бензине есть летучие фракции, которые испаряются. Сохранность бензина в большей степени зависит от герметичности канистры, чем от ее объема», - пояснил Колодочкин в беседе с изданием «Газета.ru».

Также на сохранность горючего плохо влияет собирающийся в канистре конденсат.

Уже в течение нескольких дней пензенцы жалуются в Сети на очереди на заправках и дефицит нужных марок бензина. Многие заливали топливо в канистры.

С 23 июня в регионе действуют временные ограничения на продажу горючего - не более 100 л на одну машину (для физлиц). Бензин разрешено заливать только в бак.

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