Дорога в Сердобском районе привлекла внимание главы СКР

Председатель СК России Александр Бастрыкин ждет доклада по уголовному делу о ненадлежащем состоянии дороги в селе Новонадеждино Сердобского района.

Сельчане неоднократно жаловались на проблему. Асфальт на проезжей части отсутствует, в дождливую погоду грунтовка размывается, появляются глубокие колеи. Кроме того, путь плохо освещен, из-за чего повышается риск ДТП.

Многочисленные обращения в уполномоченные органы оказались безрезультатными. О ситуации рассказывали и СМИ, но никаких мер принято не было.

В региональном следственном управлении возбудили уголовное дело.

«Александр Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по Пензенской области Ивана Свечникова доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, а также проводимой работе по обеспечению прав жителей населенного пункта на качественную дорожную инфраструктуру», - сообщили в информационном центре СКР.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.