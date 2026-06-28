Дорога в Сердобском районе привлекла внимание главы СКР

Общество

Дорога в Сердобском районе привлекла внимание главы СКР
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Председатель СК России Александр Бастрыкин ждет доклада по уголовному делу о ненадлежащем состоянии дороги в селе Новонадеждино Сердобского района.

Сельчане неоднократно жаловались на проблему. Асфальт на проезжей части отсутствует, в дождливую погоду грунтовка размывается, появляются глубокие колеи. Кроме того, путь плохо освещен, из-за чего повышается риск ДТП.

Многочисленные обращения в уполномоченные органы оказались безрезультатными. О ситуации рассказывали и СМИ, но никаких мер принято не было.

В региональном следственном управлении возбудили уголовное дело.

«Александр Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по Пензенской области Ивана Свечникова доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, а также проводимой работе по обеспечению прав жителей населенного пункта на качественную дорожную инфраструктуру», - сообщили в информационном центре СКР.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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