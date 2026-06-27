Пензенским грибникам напомнили важные правила тихой охоты

Грибникам Пензенской области напомнили, как не заблудиться в лесу во время тихой охоты.

Во-первых, перед походом следует предупредить родных, в каких местах планируется сбор ягод или грибов, и назначить контрольное время возвращения. Сотовый телефон нужно полностью зарядить, сообщили в ЦУР региона.

С собой нужно взять нож, карту местности (чем подробнее, тем лучше), компас, небольшой запас калорийных продуктов, например шоколад и печенье, воду и, при возможности, охотничьи спички, которые горят даже при небольшом дожде.

Если есть хронические заболевания, необходимо взять лекарства.

Место тихой охоты лучше заранее изучить по карте. Не следует уходить далеко от дороги или железнодорожных путей. Если же необходимо зайти вглубь чащи, то важно запомнить ориентиры, но не мох или муравейник - такие приметы работают нечетко.

Одежду для похода стоит выбрать ярких цветов (красного, белого, оранжевого), желательно со светоотражающими полосками. Так потерявшегося будет проще обнаружить спасателям.

«Если вы потерялись в лесу, не теряйте самообладания, не пытайтесь самостоятельно выбраться и найти дорогу, с определенной частотой подавайте голосовой сигнал и прислушивайтесь, не передвигайтесь ночью по лесу», - перечислили в ЦУР.

В случае беды следует набрать 112.