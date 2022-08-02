В Кузнецком районе нашли отпечаток медвежьей лапы

02.08.2022 | 17:16

В понедельник, 1 августа, подтвердилось обитание бурого медведя в Кузнецком районе.

Отпечаток лапы могучего животного обнаружился вблизи села Сурмино.

В апреле этого года бурый медведь наследил в Сосновоборском районе, а в июне там же он попал в объектив фотоловушки.

Данный вид нехарактерен для Пензенской области, однако начиная с осени 2018 года в ряде районов встречаются следы его пребывания. Всего, по оценкам специалистов, в регионе обитают 5-6 особей бурого медведя. Речь в первую очередь о лесах Сосновоборского, Никольского, Шемышейского, Лунинского, Городищенского и Кузнецкого районов.

«Бурый медведь всеядный, но рацион у него на 3/4 растительный: ягоды, желуди, орехи, корни, клубни и стебли трав. В неурожайные на ягоды годы в северных областях медведи посещают посевы овса, а в южных - посевы кукурузы», - отметили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

В июле в соцсетях распространилась информация о том, что в Пензенской области медведь якобы загрыз человека. Специалисты минлесхоза назвали эти слухи фейком.

Тем не менее пензенцам напоминают: при посещении лесов следует держаться преимущественно открытых мест и редколесий, избегая длительного продвижения через густые заросли.