Общество

Пензенцам напомнили, как сохранить здоровье школьников

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В День знаний специалисты Управления Роспотребнадзора по Пензенской области напомнили родителям школьников несколько правил, которые помогут снизить риски заболевания ребенка в учебном заведении.

В рюкзаке у ребенка должны быть антисептические салфетки. Их можно использовать не только для обработки рук, но и для того, чтобы протереть рабочее место, парту, компьютерную технику.

Одежда школьника не должна стеснять движения. Следует отдавать предпочтение натуральным тканям - хлопку, шерсти, льну. А сменная обувь помогает поддерживать чистоту в классе, в ней ребенок будет чувствовать себя комфортнее, чем в теплой уличной.

Ученик должен знать, что «утренний фильтр» (термометрия на входе в школу) помогает блокировать распространение вирусных заболеваний. Если температура будет выше 37 °С, ему окажут медицинскую помощь. При повышении у ребенка температуры следует оставить его дома и вызвать врача.

Ребенок должен уметь правильно прикрывать нос и рот при чихании одноразовыми салфетками, носовым платком или локтевым сгибом руки.

Следует напомнить о важности мытья рук, особенно перед едой, после посещения туалета, после занятий физкультурой, при возвращении с улицы. Время мытья рук должно составлять не менее 30 секунд. Нужно хорошо намыливать ладони, пальцы, межпальцевые промежутки, тыльные поверхности кистей, тщательно ополаскивать теплой проточной водой и промакивать бумажным полотенцем или салфеткой либо пользоваться сушилкой для рук.

В перерывах между уроками, когда в классе нет детей, необходимо организовать сквозное проветривание. Недостаток свежего воздуха ухудшает самочувствие и снижает устойчивость организма к вирусам и бактериям.

На перемене полезно делать гимнастику для глаз, простые упражнения на расслабление мышц спины и шеи. Можно также проводить физкультминутки во время урока (через 25-30 минут после начала): размять мышцы рук, плечевого пояса, туловища, сделать упражнения на дыхание, гимнастику для глаз. Такие небольшие перерывы помогут детям сохранить высокую работоспособность и успешно освоить материал урока.

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