«ТНС энерго Пенза» установит умные приборы учета в многоэтажках

23.08.2022 | 16:41

В 2022 году гарантирующий поставщик «ТНС энерго Пенза» планирует оснастить ряд многоквартирных домов региона интеллектуальными приборами учета. Процесс замены коснется как индивидуальных, так и общедомовых счетчиков.

О дате и времени проведения работ клиентов уведомят заранее по телефону. Дополнительно будут размещены объявления на информационных досках.

Заниматься установкой планирует официальный представитель «ТНС энерго Пенза» - ООО «ЭлектроСтройМонтаж». Услугу окажут бесплатно.

Умные приборы избавят потребителей от необходимости снимать и передавать показания счетчиков. Передача данных будет вестись дистанционно, контролировать процесс клиенты смогут в «Личном кабинете».

Обратите внимание: сотрудники подрядной организации имеют при себе доверенность с печатью «ТНС энерго Пенза».

Дополнительные вопросы можно задать по телефону единого контакт-центра 8 (8412) 98-78-48 или через виртуальную приемную на сайте компании.